◆米大リーグドジャース―オリオールズ（２０日、米カリフォリニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのロバーツ監督が２０日（日本時間２１日）、本拠地・オリオールズ戦の前に会見し、第２子誕生を報告した大谷翔平投手（３１）を祝福した。ロバーツ監督は「母子共に健康だとは聞いている。戻ってきてくれてよかったし、少し話をするのを楽しみにしている」と話した。大谷は、インスタグラムでこの日の午前０