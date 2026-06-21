ミュージシャンの篠田ミルさんが4月14日に亡くなったことが20日、分かった。所属する音楽グループ「yahyel(ヤイエル)」の公式インスタグラムで発表された。 【写真】音楽グループ「yahyel」篠田さんは前列右側 公式アカウントでは文書を公開し、「yahyelのメンバー、 篠田ミルが2026年4月14日に永眠いたしました」と報告。「今はまだ、メンバー、スタッフ共に、この現実を受け入れられてい