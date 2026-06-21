札幌市民が持つ北海道内や他県への距離感覚がSNS上で大きな注目を集めている。 【写真】札幌市民が思う実際の距離感覚です 「←みんなが想像する札幌市民の距離感覚実際の札幌市民の距離感覚→」 と図入りでその事情を紹介したのは「広大過ぎる土地を持つ北海道民bot」さん（@Otaru_capital）。 普通、物理的な距離が遠いほど人はその場所を遠く感じるもの。しかし札幌人からすると広大な北海道には遠く感じる場所も多く、かえ