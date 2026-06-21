カブスの今永昇太がワールドカップに臨む日本代表へ粋なエールカブスの今永昇太投手が、本拠地リグレー・フィールドへの球場入りの際、サッカー日本代表のユニフォームを着用して姿を現した。現在開催中の北中米ワールドカップ（W杯）に挑む日本代表へのサポートを示す粋な演出に、現地ファンだけでなく日本のSNS上でも大きな注目が集まっている。ユニフォームの着こなしや、野球選手ならではの圧倒的なフィジカルがサッカーの