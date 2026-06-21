EXILEのNAOTO（42）が20日、自身のインスタグラムを更新。入国審査でのトラブルに見舞われたことを明かした。「入国審査で別室連れて行かれても、乗り継ぎ便4時間遅延してもこの景色見て吹っ飛んだぜ」とつづり、飛行機などの写真をアップした。「Grand Cayman, Cayman Islands」と記されており、カリブ海のケイマン諸島のグランドケイマンに訪れたと思われる。この投稿に、ファンからは「別室連れてかれたの?何てこった」