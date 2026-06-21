米専門誌「ベースボール・アメリカ」が20日（日本時間21日）、エンゼルス傘下のフアン・セスペデス内野手（17）がマイナーリーグ盗塁記録の1試合8盗塁を樹立したと報じた。セスペデスはこの日、ドミニカン・サマーリーグの試合で8盗塁を記録した。確認できる限り、これはMLB球団と正式に提携しているマイナーリーグ球団の新記録とみられる。初回裏、先頭打者として四球で出塁すると、続く2球で二盗、三盗を決めた。さらに1人