カプセルトイ売り場の前を通るたびに、「もう1回だけ回したい…」と思ったことはありませんか？そんな気分を自宅で気軽に楽しめるアイテムがダイソーに登場しています！ハンドルを回してカプセルが出てくる仕組みが再現されていて、回すワクワク感を何度でも楽しめます。ちょっとしたお楽しみイベントにもぴったりです♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ガチャガチャボックス（カプセル6個入）価格：￥550（税込）販売シ