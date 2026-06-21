メイクアップアーティストの園佳子（そのよしこ）です。今回は平行眉だけだと損するかも？というテーマで、顔印象を変える眉アーチの上げ下げテクニックを3パターンご紹介します。シャープ・優しい・凛々しい、なりたい印象に合わせた眉の描き方をぜひチェックしてみてくださいね。【詳細】他の記事はこちら平行眉は損をする？定番の人気眉といえば平行眉ですよね。でも実は平行過ぎる眉はちょっと残念見えしてしまうことがあるん