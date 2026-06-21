旅行中はできるだけ荷物を減らしたいのに、コスメや充電グッズ、財布などを持ち歩くと意外とかさばりますよね。そんな悩みを解消してくれるアイテムがダイソーにありました！旅行先で身軽に行動したい人や、普段から荷物をコンパクトにまとめたい人にも使いやすいアイテムです。移動中も買い物のときも活躍してくれます。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：携帯ショルダーバッグにもなるポーチ価格：￥330（税込）カラー展