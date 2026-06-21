ダイソーのモバイルグッズ売り場で目に留まったのが、『折りたたみ式PC・タブレットスタンド（パープル × ホワイト）』。耐荷重10kg・角度10段階調整・16インチ以下対応と機能が盛りだくさんで、デスクワークの姿勢の辛さを救ってくれる優秀アイテム。黒を愛用中の筆者も会社用にリピ買い♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：折りたたみ式PC・タブレットスタンド（パープル × ホワイト）価格：￥550（税込）サイズ：