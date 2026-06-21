ダイソーで108円（税込）で買える『五木庵 カレーうどん』は、常温保存OK・電子レンジで作れる本格派の生タイプうどん。スパイシーなカレールーともちっとした生麺がしっかり絡む満足感のある一杯で、冷蔵庫も食品庫も圧迫しないストック向きの100均グルメを実食レビューします♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：五木庵 カレーうどん価格：￥108（税込）内容量：225g（めん200g）エネルギー：349kcal（1人前あたり）