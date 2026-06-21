チャーハンとラーメンのセット、略して“チャーラー”。愛知で親しまれるこのセットメニューを愛してやまない現地在住のライター・永谷正樹が、地元はもちろん、全国各地で出合ったチャーラーをご紹介する「ニッポン“チャーラー”の旅」。第63回の今回は、愛媛県松山市へ。「やきめし」を掲げるお店のチャーラーです。やきめしを店名にする店の覚悟愛媛県松山市への出張で、ずっと訪れたいと思っていた店へ行ってきた。愛媛名物の