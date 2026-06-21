ドイツ代表FWデニズ・ウンダヴが、20日に行われたFIFAワールドカップ2026・グループE第2節コートジボワール代表戦で途中出場から2ゴールを記録。チームを逆転勝利、および3大会ぶりの決勝トーナメント進出に導いた。60分から投入されたウンダヴは、68分にクロスにダイレクトボレーで合わせて同点ゴールを記録。さらに後半アディショナルタイム4分、ペナルティエリア内で巧みなターンから左足でゴールネットを揺らし、土壇場で