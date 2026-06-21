Googleは、Androidにおける新たな「開発者認証」による保護機能の導入を、一部の国で9月30日から開始する。2027年には、グローバルでの展開を予定している。 今回対象となるのは、ブラジル、インドネシア、シンガポール、タイの4カ国で利用されているPlay Protect認証済みのAndroid端末。Googleの「Google Play」やSamsungの「Galaxy Store」などのアプリストアから、アプリをダウンロードする場合に、