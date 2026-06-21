ドイツ代表GKマヌエル・ノイアーが再び偉大な記録を打ち立てた。FIFAワールドカップ2026・グループE第2節が20日に行われ、ドイツはコートジボワール代表と対戦した。アフリカ勢特有の屈強なフィジカルに手を焼き、30分に先制を許したがユリアン・ナーゲルスマン監督の交代策が的中。後半途中から起用されたデニズ・ウンダヴが同じく途中出場のナディーム・アミリのクロスに合わせて同点とすると、90＋4分にはフェリックス・ヌ