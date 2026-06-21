現地６月20日に開催された北中米ワールドカップのグループF第２節で、スウェーデン代表がオランダ代表とアメリカのヒューストン・スタジアムで対戦。１−５のまさかの大敗を喫した。６日前の初戦でチュニジアを５−１で撃破したスウェーデンだったが、オランダ戦では立ち上がりから苦戦を強いられる。開始５分で先制を許すと17分にも失点。２点ビハインドで前半を終えると、後半に入って47分と54分にコディ・ガクポに立て続