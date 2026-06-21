日本戦でも幾度となくチャンスを創出したガクポ。その存在はやはり脅威的だった(C)Getty Images衝撃の大勝劇だ。現地時間6月20日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組の第2戦で、オランダ代表がスウェーデン代表に5-1と勝利。決勝トーナメント進出に大きく前進した。【動画】やっぱりガクポだ日本戦で牙をむいたドリブラーの圧巻ゴールを見る2度のリードを追いつかれ、2-2と引き分けていた日本戦から