大谷ならばサイ・ヤング賞獲得という高いハードルも超えてくれるだろう(C)Getty Images現地時間6月17日、大谷翔平（ドジャース）がレイズ戦に先発し、今季7勝目を挙げた。ただ、試合中指から出血するアクシデントもあり、6回4失点（4自責点）。6月10日パイレーツ戦も途中に右手6.2回3自責点で、防御率はこの2試合で0.74から1.47にまで悪化してしまった。【写真】世界一の女神たち！真美子さんら“MVP夫人3ショット”を見るで