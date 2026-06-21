ついに開幕、サッカーW杯の裏側を教えて!【写真】「顔芸が最高すぎ」ローアングルの“衝撃”写真を披露した影山優佳「公式球はセンサー搭載、賞金も過去最高。視聴者数も史上最大級となる予想」（サッカーライター安 洋一郎さん）2026年6月11日に開幕した北中米ワールドカップ。アメリカ、カナダ、メキシコの3か国による共同開催で、出場国や地域も48チームに拡大されるなど、これまでにない大会として注目を集めている。世