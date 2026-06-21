大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクが、サッカー日本代表のユニフォームに身を包んだアイテムが発売されている。【画像複数】ミャクミャク×サッカー日本代表のさまざまな姿ミャクミャクは、6月6日に大阪・YANMAR HANASAKA STADIUMで開催された「なでしこジャパン（日本女子代表）vs 南アフリカ女子代表」に登場。「背番号39 （MYAKU）」のミャクミャク専用日本代表ユニォームに初めて袖を通し、試合開始前から試