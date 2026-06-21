タレント中山秀征（58）は21日、MCを務める日本テレビ系「シューイチ」に中継で生出演。前日20日の生放送途中にスタジオを出て、サッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会の1次リーグで、日本にとって第2戦となるチュニジア戦を現地観戦するためメキシコ入りしており、試合会場となるモンテレイから生中継で登場した。日本代表のユニホーム姿の中山は、同局の田辺大智アナウンサー、元日本代表で藤枝MYFC監督の槙野智章氏