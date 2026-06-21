含みのある言葉の意味合いはどう解釈すればいいのか。言語学者の尾谷昌則氏は「会話における言葉の使い方には2つの側面がある。これを理解すれば、つい深読みしてしまうような言葉も冷静に観察・分析できるようになる」という――。※本稿は、尾谷昌則『その言葉の本当の思惑を見抜く 言語学』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／78image※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／78image■「そこ