「無職になって扶養に入れば税金はかからない」と思われがちですが、今回のケースで退職後に届いた住民税10万円は、原則として支払う必要があります。なぜなら、住民税は「現在」ではなく「前年の所得」を基準に計算されるためです。 本記事では、無職の方に住民税の通知が届いた仕組みを解説し、住民税未納時の注意点についても詳しくお伝えします。 なぜ無職なのに届く？ 住民税が「前年の所得」を基準に後