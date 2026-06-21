サッカーワールドカップ（W杯）北中米大会が始まった。日本代表の活躍に期待が集まるなか、日本人サポーターのゴミ拾いが話題になっている。神戸学院大学の鈴木洋仁准教授は「世界からの『称賛』は今回が初めてではなく、もはやW杯の風物詩にさえなっている。背景には、日本人に対する『視線』がある」いう――。写真＝共同通信社日本対オランダの試合終了後、ゴミ拾いをする日本サポーター（下）＝2026年6月14日、ダラス - 写真＝