Red Velvetのイェリが、圧巻のスタイルを披露した。イェリは最近、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。【写真】イェリ、“ピチピチ”ウェア姿公開された写真には、ピラティスに励むイェリの姿が収められている。特に、ボディラインが際立つボディスーツを着用し、抜群のスタイルで視線を引きつけた。この投稿を見たファンからは、「本当にすごい」「可愛い」「心臓が耐えられない」「痩せた!?」といったコメントが寄せ