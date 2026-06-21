【モンテレイ（メキシコ）２０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・今成良輔、山崎賢人】８大会連続８度目のＷ杯に挑む日本代表は２０日（日本時間２１日）、１次リーグ第２戦のチュニジア戦を迎える。スポーツ報知では、同戦の先発メンバーを予想。初戦は強豪オランダに２―２と引き分け、ここで勝ち点３を積めば１次リーグ突破は決定的。ただし第２戦は、過去７度のＷ杯で１勝３分け３敗と“鬼門”でもある。初戦で