◆北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦スウェーデン１―５オランダ（２０日、ヒューストン競技場）【ヒューストン（米国）２０日＝岡島智哉】森保ジャパンの「裏カード」として行われた一戦は、オランダが５―１で圧勝し、勝ち点を４に伸ばした。日本戦は２度のリードを追いつかれる苦しい試合となったが、この日はゴールラッシュで決勝Ｔ進出をほぼ確実とした。＊＊＊クーマン監督に、笑顔が戻った。日本戦後は自身の