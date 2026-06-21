人気フィットネスプロデューサー・ＡＹＡが２１日、第１子出産を発表した。インスタグラムを更新し「この度、新しい命が誕生致しました事をご報告させて頂きます」と赤ちゃんの顔をチラリを見せ、その小さな手に大きな手を重ねるショットを添えて伝えた。「かけがえのない存在が出来たこと、そして小さな命の力強さに一瞬一瞬驚きながら、家族が増えた喜びを日々実感し幸せな時間を過ごしております。この子がより強く逞しく