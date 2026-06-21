しいたけ、えのき、まいたけ、しめじ、エリンギなどのきのこ類は、和洋中さまざまな料理に使えて、価格も比較的安定している食材。風味がよく、旨みもたっぷりですが、調理をすると「なんだか味が決まらない」「しっかり味付けしたはずなのに薄い」などと感じたことはありませんか？ちょっとした調理のコツを覚えれば、水っぽくならず旨みを凝縮したきのこ料理に仕上げることができます。3児の母で、簡単＆栄養満点なおうちごは