◇インターリーグドジャース―オリオールズ（2026年6月20日ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（54）が20日（日本時間21日）、本拠でのオリオールズ戦前に会見に臨み、「1番・DH」で起用する大谷翔平投手（31）について話した。指揮官はスタメン復帰させる大谷について「赤ちゃんも真美子さんも健康だと思うので。まだ彼には会っていないけど、戻ってきてくれて良かったよ」と目を細めた。昨年6月には4月