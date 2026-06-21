「ヤクルト６（降雨コールド）８広島」（２０日、神宮球場）大粒の雨に打たれる広島・辻大雅投手の顔に笑みが弾けた。左手で記念ボールをがっちりと握り、無数のフラッシュを浴びる。４年目で手にしたプロ初勝利。「支配下に上がっていつかは勝ちたいと思っていたので、正直うれしいです」と素直に胸の内を明かした。４−４の五回に２番手で登板した。先頭の岩田を二直に打ち取ると、続く長岡はチェンジアップで見逃し三振。