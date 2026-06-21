「車でお出かけだと思ってたら、病院だったので、ものすごく怒ってるコーギー」――。【写真】病院が嫌すぎて…別人のように顔が変わった「うたくん」そんな言葉とともに、「さんた＆うた」さん（@CorgiLocal）がXに投稿した2枚の写真が話題を呼んでいます。「さんた＆うた」さんがともに暮らすのは、2匹のコーギー。2015年生まれの兄「さんたくん」と、2020年生まれの弟「うたくん」です。弟・うたくんのお出かけ前の満面の笑みと