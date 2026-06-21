長崎市の出島メッセ長崎では、毎年恒例となっている本場ドイツビールの祭典「オクトーバーフェスト」が19日(金)から始まりました。 今年も個性豊かなビール、そしてノンアルコールのドリンクやピザや総セージなど、ドイツ気分を盛り上げるフード類も充実しているそうです。 会場では、ドイツの民族音楽の生演奏が行われて、ヨーロッパのにぎやかな雰囲気を楽しめ