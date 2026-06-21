＜ニチレイレディス2日日◇20日◇袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース（千葉県）◇6590ヤード・パー72＞元サッカー少女が優勝争いに絡んだ。佐藤心結が8バーディ・2ボギーでフィールドベストの「66」と伸ばし、トータル10アンダー・2位に浮上。首位の荒木優奈とは2打差。好位置で最終日を迎える。【写真】2021年のプロテスト合格時の佐藤心結豪華な同期メンバーもういういしい「横からや下りのパットが入ってくれました」。今