「ドジャース−オリオールズ」（２０日、ロサンゼルス）ドジャース戦がＮＨＫの地上波、ＢＳでともに生中継がなく、ネットが騒然となった。この日のドジャース戦は日本時間午前１１時１０分開始。だが、連日ドジャース戦を中継している「ＮＨＫＢＳ」では、正午からサッカーの北中米Ｗ杯の日本−チュニジア戦（午後１時開始）が放送される。ドジャースは１９日に第２子誕生を公表した大谷翔平投手が「１番・指名打者」で