「ヤクルト６（降雨コールド）８広島」（２０日、神宮球場）広島が連敗を２で止めた。二回に勝田成の適時内野安打で先制。３点差の五回、代打・小園海斗の１号２ランなどで同点に。六回は菊池涼介、サンドロ・ファビアンの２点適時二塁打でリードした。五回に登板の辻大雅がプロ初勝利。試合は七回表無死二塁で降雨コールドとなった。試合後、新井貴浩監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇−悪天候の中、早いタイミ