阪神は２０日終了時点で巨人と並んで首位タイと好位置をキープしている。セ・リーグ連覇へ向かう上での課題の一つが、近本光司外野手の離脱で空いた「１番打者」。デイリースポーツ評論家の佐藤義則氏が候補選手を探った。◇◇交流戦では苦しんだ阪神だけど、簡単にいえばパ・リーグが強すぎたということ。セ・リーグに戻れば周りはそんなに強くない。投打ともに阪神が頭一つ抜けているので、大型連敗だけはしないよう