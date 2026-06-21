【その他の画像・動画等を元記事で観る】20th Centuryが、約1年ぶりとなる新曲「僕らが上書きする世界」を2026年6月28日（日）に配信リリースすることを、開催中の全国ツアー「20th Century Live Tour 2026 〜唄う人 踊る人〜」川崎公演にて発表した。本楽曲は、高橋留美子原作のTVアニメ『MAO』第2クールOPテーマとして書き下ろされた作品。20th Centuryが高橋留美子作品に関わるのは、2000年にV6が担当したTVアニメ『犬夜叉』OP