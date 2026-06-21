バドミントンの志田千陽選手（29）が2026年6月13日、自身のインスタグラムを更新。さわやかな夏コーデを披露した。「いいお買い物ができたよ〜！」志田選手は、「ずっとずっと楽しみにしていたお買い物の日」といい、大きなレースの襟が特徴的な白いブラウスとデニムを合わせた私服コーデを投稿した。「出合いに恵まれた1日で、いいお買い物ができたよ〜！」とつづり、「とても楽しい日を過ごせました」と語っていた。インスタグラ