『週刊SPA! 6月23･30日合併特大号』は6月16日に発売！ グラビアン魂：三田悠貴 『週刊SPA! 6月23・30日合併特大号』が6月16日に発売された。人気連載「グラビアン魂」には、三田悠貴が登場している。 三田悠貴 © 撮影／唐木貴央ヘアメイク／哘絵美子スタイリング／佐賀愛衣 同連載への登場は今回で2回目。デビュー間もなかった前回に比べ、すっかり表情が豊かになった彼女。その