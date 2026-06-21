10の基準で読み解く「一度は行きたい世界遺産」 10の登録基準に沿って代表的な世界遺産を紹介。景観だけではない、真の魅力が見えてきます。 【登録基準（醞）地球の歴史の主要段階を示す遺産】 【カナイマ国立公園】地の果てのロスト・ワールド？ 「カナイマ国立公園」があるのは、南米ベネズエラ南東部のギアナ高地に広がる、熱帯雨林と草原に覆われた約300万ヘクタールの広大な自然保護区です。