エクオールをつくれない人は“サプリメント”で補う １日10mgの摂取で更年期症状が軽減 エクオールを腸内でつくれない人はどうすればよいのでしょうか。実は、手軽にとれるエクオールのサプリメントがあります。大豆からつくられたサプリメントで、最近では婦人科をはじめとする医療機関でも販売されていて、調剤薬局や通販などでも入手できます。 実際、１日10mgのエクオールをサプリメントで