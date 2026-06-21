第１０８回全国高校野球選手権静岡大会の組み合わせ抽選会が２０日、富士市内で行われた。今大会は１０８校１０６チームが参加。２８日に開会式、試合は７月４日にスタート。決勝は同２７日午前１０時からしずてつスタジアム草薙で行われる。知徳が春夏連覇を目指す。津布久（つぶく）晃佑主将（３年）は、初鹿文彦監督がチームに伝えている「優しく勝る」を合言葉に練習に励んできた。初戦となる２回戦を突破すると、３回戦以