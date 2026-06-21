第１０８回全国高校野球選手権静岡大会の組み合わせ抽選会が２０日、富士市内で行われた。今大会は１０８校１０６チームが参加。２８日に開会式、試合は７月４日にスタート。決勝は同２７日午前１０時からしずてつスタジアム草薙で行われる。プロ注目の沼津商・後藤幸樹主将（３年）が抽選会でくじを引いた。初戦の相手が磐田西に決まり、「やってやろうという気持ち。僕にとってこの夏は就職活動。夢に近づくために、自分の力