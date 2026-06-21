ＴＢＳ系「人生最高レストラン」（土曜・午後１１時半）が２０日に放送され、ＭＣを務めるお笑いコンビ「極楽とんぼ」の加藤浩次がいまだ使い方が分からない家電を明かした。冒頭で同局の宇賀神メグアナが「今夜もまいりましょう。洗濯機の使い方がわからない加藤浩次の人生最高レストラン」と番組スタートを宣言。すると加藤は「わからない。本当にわからない」と認めた。レギュラーのお笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄が