6月9日、86歳で亡くなった中村玉緒さんの賢妻ぶりが注目されている。しでかす夫・勝新太郎（1931〜1997）を支え続け、勝が遺した莫大な借金返済のため身を粉にしてのタレント活動……。だが、あの勝新が惚れ込んだ玉緒さんは、決して内助の功ばかりではない。未亡人となって羽を伸ばした姿もまた、彼女の魅力だ。＊＊＊【秘蔵写真】りりしい眉毛に花咲くような笑顔…「中村玉緒」の“美し過ぎる一枚”若かりし夫・勝新太郎さ