ビジターゲームでも日本企業が…ロサンゼルス・ドジャースを応援する地元メディア「Dodgers Nation」が、自社Xのなかで興味深いインタビュー記事と動画を公開した。ドジャースのスタン・カステンCEOがパートナーシップ契約を結ぶ日本企業について聞かれ、「ドジャースタジアムに広告を出せなかった日本企業が、我々のビジターゲームでのホームベース後方に看板広告を出すことを強く求めている」と答えたのだ。ドジャース戦の衛