他人の心配ばかりしていたら秀吉ではない日本史家の磯田道史氏が今年5月、読売新聞朝刊の「古今をちこち」という連載に、〈現代の歴史ドラマは豊臣秀吉を明るく可愛く描きすぎだと感じる〉と書いていて、「ほんとうにそうだ！」と思わず膝を打った。そこには続けてこう書かれていた。〈秀吉は稀代の政治家だ。戦国時代でもある。徹頭徹尾、自分のために生きており、ご多分に漏れず、陰湿なやり口もある〉。【写真】お尻もあらわ