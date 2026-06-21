一年でいちばん昼が長い夏至。暑さが増すこの季節には、シンプルで冷たい一品がやっぱり最高です。食欲が落ちがちな夏至の食卓を彩る、見た目も涼やかでおいしいレシピを厳選してご紹介します！■【人気レシピNo.1】とろ〜り濃厚！フルーツトマトのカプレーゼ夏至の食卓にぴったりなフルーツトマトのカプレーゼは、甘みが凝縮したフルーツトマトとモッツァレラチーズを重ねるだけのシンプルレシピ。トマトのジュワッと広がる濃厚な