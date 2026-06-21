プロ野球の日本ハム、阪神で活躍した片岡篤史氏（56）が17日、自身のインスタグラムを更新。プロ野球OBのゴルフイベントに参加したことを報告し、プロ野球界の“レジェンド”が集結した豪華メンバーとのオフショットを公開した。【写真】「全員で14650安打！」豪華レジェンド集結のゴルフ会を報告した片岡篤史氏片岡氏は「日本プロ野球OBゴルフ選手権2026」と書き出し、「岩本の岩ちゃんと同じ組で楽しいラウンドになりました